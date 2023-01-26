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Садовий прогнозує приїзд багатьох мерів на суд щодо відсторонення мера Чернігова Атрошенка

Мер Львова вважає судовий процес над Атрошенком безпрецедентним.  

Садовий прогнозує приїзд багатьох мерів на суд щодо відсторонення мера Чернігова Атрошенка
Фото: ЕРА/UPG

Міський голова Львова Андрій Садовий очікує на об’єктивне рішення суду у справі про позбавлення мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду протягом року.

Про це Садовий сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це безпрецедентний судовий процес. Ми ж розуміємо, що Атрошенко діяв в часи воєнного стану, він рятував свою сім'ю. І я думаю, що рішення має бути об'єктивне, з повагою до чинного законодавства", - сказав він.

На думку Садового, багато мерів прийдуть на засідання у справі, яке має відбутися 27 січня в Апеляційному суді Львівської області.

Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто.

Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.

Також, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що приїде на судове засідання підтримати Атрошенка, оскільки політична облога Чернігова шкодить всій країні.

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