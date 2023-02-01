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Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці

Він анонсував висвітлення даних про "весняні посадки". 

Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці
Фото ілюстративне
Фото: Львівська митниця

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.

У дописі Арахамії в Телеграм йдеться, що він буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. На сьогодні депутат анонсував:

  • обшуки у Податковій
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони
  • обшуки у Коломойського по "Укрнафті"
  • цілу серію негласних слідчих дій
  • обшуки у Авакова
  • обшуки у Столара
  • звільнення всього керівного складу Митниці.

В.о. голови Державної митної служби є Вячеслав Демченко. Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах. 

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