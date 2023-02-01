Кулеба поспілкувався з колегами з Анголи та Нігерії

Міністри, зокрема, обговорили співпрацю в рамках ООН та шляхи зміцнення продовольчої безпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїми колегами з африканських країн Ангола та Нігерія – Тете Антоніо та Джеффрі Оньїма.

Про це очільник МЗС написав у Твіттері.

Кулеба підтвердив зацікавленість України в просуванні політичного діалогу та торгівлі з Анголою. “Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Тете Антоніо в Україні”, – зазначив він.

Сторони також обговорили співпрацю в рамках ООН та шляхи зміцнення продовольчої безпеки.

I reaffirmed Ukraine’s interest in advancing political dialogue and trade with Angola during today’s call with Angolan Foreign Minister Téte António. I look forward to welcoming @amb_tete in Ukraine. We also discussed cooperation within the UN and ways to bolster food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 31, 2023

Під час розмови з Джеффрі Оньїма український міністр подякував за солідарність Нігерії з Україною.

“Ми обговорили шляхи зміцнення двосторонньої співпраці, зокрема у в рамках ООН. Ми також зосередилися на ініціативі президента Володимира Зеленського “Зерно з України” та зміцненні продовольчої безпеки”, – додав Кулеба.

In our today’s call, I thanked @GeoffreyOnyeama for Nigeria’s solidarity with Ukraine. We discussed ways to strengthen bilateral cooperation, including within the United Nations. We also focused on @ZelenskyyUa’s “Grain From Ukraine” initiative and strengthening food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 31, 2023

Нагадаємо, Нігерія після Сенегалу запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування.