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Кулеба поспілкувався з колегами з Анголи та Нігерії

Міністри, зокрема, обговорили співпрацю в рамках ООН та шляхи зміцнення продовольчої безпеки.

Кулеба поспілкувався з колегами з Анголи та Нігерії
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїми колегами з африканських країн Ангола та Нігерія – Тете Антоніо та Джеффрі Оньїма.

Про це очільник МЗС написав у Твіттері.

Кулеба підтвердив зацікавленість України в просуванні політичного діалогу та торгівлі з Анголою. “Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Тете Антоніо в Україні”, – зазначив він.

Сторони також обговорили співпрацю в рамках ООН та шляхи зміцнення продовольчої безпеки.

Під час розмови з Джеффрі Оньїма український міністр подякував за солідарність Нігерії з Україною.

“Ми обговорили шляхи зміцнення двосторонньої співпраці, зокрема у в рамках ООН. Ми також зосередилися на ініціативі президента Володимира Зеленського “Зерно з України” та зміцненні продовольчої безпеки”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, Нігерія після Сенегалу запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування

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