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Голова МЗС Литви висловився проти присутності російських послів у країнах ЄС

“Це вже не дипломатична інституція, це інституція пропаганди, яка приховує воєнні злочини і в цілому просування геноцидного порядку денного”.

Голова МЗС Литви висловився проти присутності російських послів у країнах ЄС
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс не бачить сенсу в присутності російських послів у країнах Європейського союзу. 

Про це повідомляє Радіо Свобода. 

“У багатьох випадках мало користі від присутності посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачили, у більшості випадків це вже не дипломатична інституція, це інституція пропаганди, яка приховує воєнні злочини і в цілому просування геноцидного порядку денного”, – про це Ландсберґіс заявив під час пресконференції 31 січня.

Він нагадав, що не так давно Литва була єдиною країною, де не було російського посла, але до неї зрештою долучилися інші країни Балтії.

У січні представники влади членів НАТО і Європейського союзу Естонії і Латвії заявили, що російські посли мають залишити їхні країни після того, як Москва заявила, що понижує дипломатичні відносини з Естонією, звинувативши її в “тотальній русофобії”.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити червоні лінії та поставити Україні необхідну зброю.

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