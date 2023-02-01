Порошенко передав артилеристам ще один супертягач Oshkosh

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко передав у 43-ю артилерійську бригаду ще один танковий тягач Oshkosh, повідомляє пресслужба ЄС». Це вже другий американський Oshkosh, який ми купили для ЗСУ.

«Нещодавно пройшов Рамштайн, і Україні було обіцяно більше 1200 бойових броньованих машин. Крім цього, вже після Рамштайну нам нарешті обіцяні танки. Все це більш як у десяти бригадах дозволить створити повноцінні танкові батальйони», – зазначив Порошенко.

За його словами, додатково нам пообіцяли і Oshkosh. Вони прибудуть десь у квітні-травні.

«Скажу чесно: вже стільки техніки бачив за своє життя, але найбільший у світі танковий тягач Oshkosh мене вражає щоразу. Його велич і міць особливо видно на фронті, де з його допомогою наші артилеристи перевозять САУ чи іншу важку техніку. І я буду щасливий, якщо вже зовсім скоро він перевозитиме західні танки. Бо саме для танків він був створений. 12-літровий двигун, 8 потужних колес – Oshkosh зможе будь-де пройти і доставити техніку нашій арті, нашим «богам війни», які битимуть точно в ціль», – зауважив Порошенко.