Зеленський прокоментував інформацію про можливу зустріч із Байденом у Польщі

Він зазначив, що зараз його до Польщі не запрошували.

Місце проведення заходу щодо реалізації пропонованої Україною формули миру зараз вирішується. Інформація про можливу зустріч президента Володимира Зеленського із американським колегою Джо Байденом у Польщі не повʼязана з цим форумом.

Про це Зеленський повідомив на спільній з президентом Австрії пресконференції.

"Ми проводимо багато консультацій, і я особисто, з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт зі зімістом формули миру. Найголовніше, щоб це було місце і дата, яка зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів", – зазначив він.

Зеленський додав, що "іноді зустрічається з президентом" США, але зараз його в Польщу не запрошували.

Сьогодні одне з польських ЗМІ поширило інформацію, що Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі.

Минула зустріч президентів відбувалася в грудні – президент України літав до Вашингтона з першим за час повномасштабної війни закордонним візитом.