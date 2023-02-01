Зеленський прокоментував інформацію про можливу зустріч із Байденом у Польщі

Місце проведення заходу щодо реалізації пропонованої Україною формули миру зараз вирішується. Інформація про можливу зустріч президента Володимира Зеленського із американським колегою Джо Байденом у Польщі не повʼязана з цим форумом.
Про це Зеленський повідомив на спільній з президентом Австрії пресконференції.
"Ми проводимо багато консультацій, і я особисто, з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт зі зімістом формули миру. Найголовніше, щоб це було місце і дата, яка зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів", – зазначив він.
Зеленський додав, що "іноді зустрічається з президентом" США, але зараз його в Польщу не запрошували.
Сьогодні одне з польських ЗМІ поширило інформацію, що Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі.
Минула зустріч президентів відбувалася в грудні – президент України літав до Вашингтона з першим за час повномасштабної війни закордонним візитом.