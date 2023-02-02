Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу

"Хто не зрозумів – жити доведеться або за законом, або в тюрмі".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про підсумки обшуків і звільнень за останню добу.

Про це він написав у Telegram.

Арахамія нагадав, що було проведено обшуки: у керівництва київської податкової; у бізнесмена Ігоря Коломойського щодо справ Укрнафти; у ексміністра внутріншіх справ Арсена Авакова щодо закупівлі вертольотів; у депутата ОПЗС Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Віктора Медведчука.

Також було оголошено про підозру: експрезиденту "Мотор Січі" В’ячеславу Богуслаєву – за новим епізодом щодо фінансування терористів "ДНР"; звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлі харчів; звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн; топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн; міністру енергетики в уряді шістьом учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України"; менеджеру компанії Костянтина Жеваго за оборудки на 2 млрд грн.

Минулої доби було затримано: чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві; шпигуна з «Укроборонпрому», який працював на російську воєнну розвідку; банду «Лєшого», яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві; збоченців з п’яних вечірок за знущання над дівчатами.

Також із займаних посад було звільнено: заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе; першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника; в.о. голови Державної митної служби Демченка, першого заступника – Щуцького, ще одного заступника голови митниці Черкасського – відсторонили.

"Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів – жити доведеться або за законом, або в тюрмі", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, вчора Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці. Він також пообіцяв, що буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Водночас т.в.о. голови митниці лишився очолювати департамент – його не звільнили, а просто анулювали указ про призначення.

Обшук у будинку Коломойського тривав 30 хвилин, правоохоронці нічого не виявили.



