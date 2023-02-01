Головне за день. Середа, 1 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, обшуки в Коломойського та Авакова, резонансні підозри і звільнення, вирок меру Чернігова Атрошенку. Яким запам’ятається 343-й день повномасштабної війни.

У середу, 1 лютого, окупаційні війська РФ вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Унаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Росіяни активно ведуть розвідку, а на окремих напрямках готуються до наступу.

Незважаючи на великі втрати, вороги продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби загарбники завдали двох ракетних (по цивільній інфраструктурі Слов’янська та Краматорська Донецької області) та двох авіаційних ударів. Також здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 1 лютого – в новині.

Служба безпеки України і БЕБ у середу, 1 лютого, прийшли з обшуком до Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводять в помешканні бізнесмена.

Про обшуки LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що обшуки в Коломойського повʼязані зі справою "Укрнафти".

Служба безпеки України своєю чергою повідомила, що викрила масштабні схеми привласнення колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" 40 млрд гривень. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зазначається, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" – нафтопереробною.

Деталі – в нашій новині.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у колишнього голови МВС Арсена Авакова.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", – прокоментував Аваков.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав вертоліт ДСНС. У катастрофі загинули глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом авіакатастрофа забрала 14 життів, у тому числі однієї дитини.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.

В.о. голови Державної митної служби є Вячеслав Демченко. Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах.

У дописі Арахамії в Телеграм йдеться, що він інформуватиме громадськість про анонсовані весняні посадки. На сьогодні депутат анонсував обшуки у Податковій, вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони, обшуки у Коломойського, у Авакова, у Вадима Столара тощо.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

За даними джерел, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

Докладніше – в новині.

ДБР також повідомило про підозру ексміністру енергетики Ігорю Насалику.

Ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.

Львівський апеляційний суд виніс рішення у справі мера Чернігова Владислава Атрошенка.

Суддя Львівського апеляційного суду ухвалив рішення задовольнити апеляційну скаргу частково. Суд скасував накладання штрафу у розмірі 3400 грн, проте заборона обіймати посаду міського голови лишилася чинною.

Подробиці – в нашій новині.

У середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Рішенням Національних зборів було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада. Пропозицію одноголосно підтримала більшість депутатів болгарського парламенту.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українців.

"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав він.

Нагадаємо, що Болгарія масово підтримувала Київ боєприпасами та дизельним паливом у перші місяці повномасштабної війни з Росією.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!