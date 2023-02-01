Перевезенням дівчат до клієнтів під час комендантської години займались і працівники поліції, у яких були перепустки.

Правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію, яка забезпечувала діяльність місць розпусти на території Києва, а також займалась сутенерством на території України та за її межами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації, до якої входили 15 осіб, очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Він залучив до злочинної організації двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за гроші на території Києва.

Для цього винамались квартири в центральних районах Києва, які облаштовували для надання інтимних послуг. На “роботу” запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років.

Інші члени злочинного угруповання займались перевезенням дівчат до клієнтів під час комендантської години. Це були працівники поліції, органів державної влади та держаних підприємств, які мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

Також до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного із структурних підрозділів ГУ НП у Києві. Ця особа забезпечувала усунення конкурентів, вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів. Згодом, з дозволу керівника злочинної організації, ця особа почала створювати власну мережу борделів.

Злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг для клієнтів за кордоном. Для цього заступник керівника Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків у ймовірно причетних до сутенерства. Під час проведення слідчих дій їх вербували.

Правоохоронцями проведено понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та за місцями проживання, роботи учасників злочинної групи.Також обшуки провели в адмінбудівлях Нацполіції.

Наразі затримано 15 осіб, їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації.

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Нагадємо, з процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури Києва викрито та повідомлено про підозру дев'яти особам, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.