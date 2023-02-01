Резніков назвав свій візит до Франції "дуже продуктивним". Ішлося про ППО, ПРО, авіацію, радари для України

Зокрема, уклали меморандум з компанією Thales щодо постачання двох радарів GM-200, які суттєво підвищать спроможності ЗСУ з виявлення повітряних цілей

Міністр оборони Олексій Резніков озвучив подробиці свого дводенного візиту до Франції.

На фейсбук-сторінці міністр повідомив, що основною темою було питання захисту повітряного простору України. "Це комплексне питання, яке охоплює системи ППО та ПРО, авіацію, радари, навчання персоналу тощо", - написав Резніков. Ішлося і про забезпечення боєприпасами.

Очільник Міноборони назвав свій візит "дуже продуктивним".

Так, щодо французьких комплексів Crotale провели консультації щодо розширення цієї компоненти, створення запасу ракет тощо. Крім цього, триває дискусія щодо інших платформ, які Україна в майбутньому розраховує отримати від партнерів, серед яких, крім Франції, є США, Німеччина, Італія, Швеція та деякі інші країни.

"Завдяки механізму спеціального фонду, угоду про який ми підписали у жовтні 2022 року на полях зустрічі у форматі "Рамштайн", Франція забезпечить фінансування та передачу 12 САУ CAESAR. Ці артсистеми дуже ефективно проявили себе на полі бою. Також укладено меморандум з компанією Thales щодо постачання двох радарів GM-200, які суттєво підвищать спроможності ЗСУ по виявленню повітряних цілей – зокрема, крилатих і балістичних ракет, а також дронів різних типів", - розповів міністр.

За словами глави українського Міноборони, Франція забезпечить підготовку понад 6500 українських бійців. Зокрема, 2000 осіб отримають професійну підготовку на території Франції та Польщі.

Резніков також озвучив керівництву Головного управління з озброєння (DGA) та очільникам французьких збройних компаній можливість випробувати свою продукцію у складних бойових умовах.

Фото: Facebook/Резніков Олексій

Міністр оборони провів зустрічі з головою Сенату Жераром Ларше, головою комісії з закордонних справ та оборони Крістіаном Камбоном, головою Комісії з питань національної оборони та збройних сил Національних зборів Тома Гасію. "Ознайомив шановних колег з безпековою ситуацією, розраховуємо на підтримку французьких законодавців", - додав Резніков.

Він також відвідав українських бійців, які проходять реабілітацію у Франції

"У цілому, зроблено чергові кроки для зміцнення нашої армії - чергові кроки до нашої перемоги", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання надання Україні винищувачів залежить від кількох факторів. Зокрема, це необхідність уникнути ескалації, а також гарантії, що літаки "не торкнуться російської землі".

Франція та Австралія оприлюднили плани щодо спільного виробництва боєприпасів для нашої держави. Йдеться про 155-мм снаряди для артилерії.