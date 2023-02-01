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Споживачам пропонують відмовитись від паперових квитанцій за електроенергію

Вже 520 тис. клієнтівкомпанії користуються цією можливістю.

Споживачам пропонують відмовитись від паперових квитанцій за електроенергію
Фото: Пресслужба Yasno

Компанія Yasno пропонує своїм клієнтам відмовитись від отримання паперових квитанцій за електроенергію. Це можна зробити в особистому кабінеті або на сайті компанії.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він додав, що при оплаті в особистому кабінеті чи за посиланням з вайбера/смс не нараховується комісія.

Коваленко зазначив, що наразі вже 520 тис. клієнтівкомпанії користуються цією можливістю.

На завтра, 2 лютого, для Києва діють обмеженняу розмірі 1057 МВт на день та 684 МВт вночі.

Для Дніпропетровської області обмеження складають 1280 МВт вдень і 1248 МВт вночі.

Нагадаємо, минулого тижня час відключень електроенергії в Києві в середньому не перевищував 5 годин на день. В середньому світло у киян є 80% часу.

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