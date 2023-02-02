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Українські військові у Німеччині почали опановувати систему ППО Patriot

Навчатися вони будуть упродовж 10 тижнів.

Українські військові у Німеччині почали опановувати систему ППО Patriot
Фото: EPA/UPG

Група українських військових, що налічує близько 70 осіб, прибула в Німеччину, аби опанувати систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на dpa.

Зазначається, що тренування розпочалися в четвер,  2 лютого. 

Уряд Німеччини на підставі консультацій зі Сполученими Штатами хоче, щоб Україна мала повну систему Patriot для відбиття російських атак безпілотників, ракет або літаків. Зазвичай вона включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії та шість або більше пускових установок на вантажівці.

Тим часом передислоковані до Польщі підрозділи Patriot уже повідомили про "початкову оперативну готовність".

Бундесвер хоче підтримувати оборону повітряного простору Польщі трьома зенітно-ракетними ескадрильями. Солдати Бундесверу перебувають на території Польщі з 16 січня, щоб разом із польськими підрозділами забезпечити встановлення компонентів системи озброєння.

Нагадаємо, на початку січня Берлін ухвалив рішення передати Україні комплекс Patriot, а також БМП Marder. Це було зроблено після узгодження з американськими союзниками. Повідомлялося, що навчатися українські військові будуть упродовж 10 тижнів. Зазвичай на це йде мінімум 10 місяців.

Найближчим часом також очікується прибуття українських бійців для навчання управлінню танками Leopard.

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