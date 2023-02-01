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Ізраїль не виключає можливість передачі Україні “Залізного куполу”

В Ізраїлі вивчають можливість передачі Україні свого протиракетного комплексу.

Ізраїль не виключає можливість передачі Україні “Залізного куполу”
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не виключає можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Журналіст американського видання запитав в інтерв'ю Нетаньяху, чи може Ізраїль допомогти Україні, зокрема передати "Залізний купол". Прем'єр не заперечив такої можливості, але зазначив, що вивчає це питання.

"Ну, я, безумовно, розглядаю це", - сказав він.

Зазначається, що "Залізний купол" (Iron Dome) - це пересувна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Нагадаємо, Нетаньягу готовий виступити посередником між Україною і РФ, якщо про це попросять обидві країни та США. 

Він сказав, що його неофіційно попросили стати посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, але він відмовився, оскільки на той час був лідером ізраїльської опозиції, а не прем’єр-міністром. 

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