У Чорному морі немає російських носіїв ракет "Калібр", - ВМС

Станом на 4 лютого у Чорному морі немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Командування військово-морських сил ЗСУ.

За даними ВМС, на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали військові.

Нагадаємо, днями у Чорному морі Росія тримала три носії "Калібрів" із загальним залпом близько 20 крилатих ракет.

За інформацією Секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ використовує у війні проти України власні ракети. Ракет виробництва КНДР чи Ірану не було виявлено.