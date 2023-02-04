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Рашисти вбили минулої доби двох жителів Донеччини

Іще 14 людей отримали поранення.

Рашисти вбили минулої доби двох жителів Донеччини
Фото: Telegram/Павло Кириленко

За минулу добу, 3 лютого, від російських обстрілів загинули двоє жителів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, є загиблі в Торецьку та Бахмуті.

Іще 14 людей в області отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупанти завдали удару по Торецьку - під вогонь потрапив житловий квартал.

Того ж дня рашисти обстріляли Покровськ забороненими касетними осколково-фугасними снарядами. Обстріл вівся з ракетних систем вогню "Ураган".

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