Ще шість людей було поранено.

Сьогодні, 3 лютого, російські окупанти завдали удару по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни знову вдарили по житловому кварталу - пошкодили 24 будинки”, - розповів він.

Кириленко зазначив, що внаслідок російського удару одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Голова Донецької ОВА наголосив, що росіяни не дотримуються жодних правил ведення війни, і мирному населенню слід подбати про своє життя та життя своїх близьких і евакуюватись.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську Донецької області тіло ще однієї жертви. Таким чином кількість загиблих від російського обстрілу 1 лютого сягнула чотирьох.