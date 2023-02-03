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Внаслідок російського обстрілу у Торецьку загинула людина

Ще шість людей було поранено.

Внаслідок російського обстрілу у Торецьку загинула людина
Фото: Павло Кириленко

Сьогодні, 3 лютого, російські окупанти завдали удару по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни знову вдарили по житловому кварталу - пошкодили 24 будинки”, - розповів він.

Кириленко зазначив, що внаслідок російського удару одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Голова Донецької ОВА наголосив, що росіяни не дотримуються жодних правил ведення війни, і мирному населенню слід подбати про своє життя та життя своїх близьких і евакуюватись.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську Донецької області тіло ще однієї жертви. Таким чином кількість загиблих від російського обстрілу 1 лютого сягнула чотирьох.

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