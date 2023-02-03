Син американського мільярдера Ворена Баффета, філантроп Говард Баффет надіслав правоохоронцям Київської області 25 тисяч спеціальних (майларових) ковдр та понад 4 тисячі ліхтарів.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Сьогодні іноземну допомогу отримали працівники Бориспільського управління поліції. Також ковдри та ліхтарі отримають всі правоохоронці, які взаємодіють з громадянами та в разі необхідності зможуть надати екстрену допомогу.

Наприкінці січня ці засоби вже отримали і спецпризначенці Київщини, які виконують бойові завдання на Сході країни.

"Унікальні ковдри мають властивість відображати до 80% тепла, яке випромінює тіло, та може використовуватися для захисту постраждалого від перегріву або переохолодження. Також такий елемент є компактним і зручним у використанні. Крім цього, завдяки високій міцності, майларова ковдра може бути використана для транспортування потерпілого. Ліхтарі стануть важливими приладами у спорядженні поліцейського та будуть застосовуватися, перш за все, для ефективного огляду місця події в темну пору доби та безпосередньо під час документування воєнних злочинів", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Говард Баффет очолює фундацію Howard G. Buffett Foundation, робота якої спрямована на вирішення питань військових конфліктів, продовольчої безпеки та забезпечення громадської безпеки.

У листопаді минулого року фонд передав поліції Київщини 10 собак Малінуа для роботи під час воєнного стану та відновлення потенціалу центру. Згодом правоохоронців забезпечили термокомплектами та взуттям від компанії "Under Armour". Спеціалісти-криміналісти отримали два новітні апарати ANDE 6C, за допомогою яких можливо виділити ДНК-профіль та встановити особу. Також поліцейські Київщини відтепер мають мобільні генератори.