Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині правоохоронці виявили 1369 тіл жителів, убитих російськими окупантами

Майже дві сотні залишаються неідентифікованими.

На Київщині правоохоронці виявили 1369 тіл жителів, убитих російськими окупантами
Фото: Telegram Нєбитова

На Київщині правоохоронці виявили 1369 тіл жителів, убитих російськими окупантами.

Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов в етері італійського радіо RNE.

За його словами, 197 тіл залишаються неідентифікованими. 300 осіб вважають безвісти зниклими.

Правоохоронці області відкрили понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими. Більшість проваджень передали на розгляд слідчим Служби безпеки. Також поліцейські вручили понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території Київщини.

Нагадаємо, 31 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області. 

У ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську Донецької області тіло ще однієї жертви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також