Майже дві сотні залишаються неідентифікованими.

На Київщині правоохоронці виявили 1369 тіл жителів, убитих російськими окупантами.

Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов в етері італійського радіо RNE.

За його словами, 197 тіл залишаються неідентифікованими. 300 осіб вважають безвісти зниклими.

Правоохоронці області відкрили понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими. Більшість проваджень передали на розгляд слідчим Служби безпеки. Також поліцейські вручили понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території Київщини.

Нагадаємо, 31 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області.

У ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську Донецької області тіло ще однієї жертви.