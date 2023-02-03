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Ексголову Херсонської ОВА Геннадія Лагуту підозрюють у підробці документів і шахрайстві, - СБУ

Колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Ексголову Херсонської ОВА Геннадія Лагуту підозрюють у підробці документів і шахрайстві, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому очільникові Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті.

Як ідеться на сайті спецслужби, йому інкримінують порушення за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

СБУ наразі розслідує один із епізодів, який стосується незаконного заволодіння майном - експосадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Фото: СБУ

Як встановило слідство, навесні 2022 року тодішній чиновник звернувся до місцевої підприємиці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". Жінка погодилася, однак у липні 2022 року Лагута скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

"Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд). Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад", - розповіли в СБУ.

Наразі на авто наклали арешт, а під час експертизи встановили, що на "нотаріальній довіреності" - підроблений підпис справжньої власниці.

Триває досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності. Лагуті загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, головний бухгалтер “Укртатнафти” отримав підозру під час розслідування кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.

У Дніпрі судитимуть злочинну групу за продаж гуманітарних бронежилетів.

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