Україна намагається з'ясувати місцезнаходження викрадених росіянами дітей, - Офіс генпрокурора

Серед депортованих Росією українських дітей є малюки, які виховувалися в закладах інституційного догляду, прийомних сім'ях, будинках сімейного типу, а також ті, які втратили батьків через бойові дії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко.

"Це дуже різні категорії дітей. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування і перебували в закладах інституційного догляду. Це діти, які перебували у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Є навіть ті діти, які під час ведення бойових дій втратили батьків і фактично стали сиротами, але держава про це не знає, вони не перебувають на обліку і не мають відповідного статусу", - сказала вона.

Також, за словами Усенко, серед депортованих Росією можуть бути діти, які були переміщені разом з батьками, але в подальшому роз'єднані з ними: батька або матір забрали у фільтраційний табір, а дитину потім повезли на територію РФ. Вона додала, що іноді доля цієї дитини може бути невідомою.

Усенко підкреслила, що точну кількість викрадених дітей встановити складно. Вона наголосила, що Україна намагається з'ясувати хоча б місцезнаходження цих дітей.

Нагадаємо, що як заявила радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, з початку повномасштабного вторгнення російська армія вкрала майже 14 000 українських дітей. В Україну вдалося повернути тільки 125 з них.

На форумі в Давосі український 12-річний хлопчик Сашко розповів, що, коли він був в фільтраційному таборі РФ, росіяни казали йому, що він мамі не потрібен і що вона за ним не прийде, бо знаходиться в полоні. Його від мами забрали і навіть не дали попрощатися.