Росіяни поранили під час агресії 914 українських дітей

Станом на ранок 22 січня понад 1373 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 914 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 438, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63", - йдеться у повідомленні.

Так, 20 січня через обстріл ворогом Херсона отримав поранення 14-річний хлопчик.

Окрім того, 20 січня в с. Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець.

21 січня внаслідок обстрілу окупантами Вовчанська Харківської області постраждала 7-річна дівчинка.

21 січня на дорозі біля с. Любомирівка Миколаївської області підірвався на міні цивільний автомобіль. Родина, яка в ньому була разом з немовлям, отримала поранення. 21 січня внаслідок обстрілу військами РФ села Студенок Сумської області поранений 17-річний хлопець.

Нагадаємо, що росіяни поранили 17-річного юнака під час обстрілу прикордонного села Студенок Есманьської громади Шосткинського району у Сумській області.