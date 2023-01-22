Головне за ніч. Неділя, 22 січня

День соборності, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, тренування українських військових на “Leopard-2” в Польщі.

Із Днем соборності українців привітав президент Володимир Зеленський.

Відзначення Дня соборності України передало українцям дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість, а 24 лютого довели, що засвоїли другу, сказав глава держави, зазначивши, що в кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць.

Нагадаємо, День Соборності щорічно відзначається 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Авіація Сил оборони впродовж доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та трьох - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження загарбників. Ворог завдав ракетного та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках обороняються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 22 січня 2023 орієнтовно склали 120 760 осіб. За минулу добу оборонці ліквідували ще 600 загарбників.

Про інші втрати противника – в новині.

Попри те, що на зустрічі у Рамштайні 20 січня рішення про надання німецьких танків Україні ухвалене не було, незабаром в Польщі розпочнеться тренування українських військових на “Leopard-2”.

Про це в інтерв'ю “Голосу Америки” сказав міністр оборони України Олексій Резніков, назвавши це проривом. “Країни, які вже мають танки Leopard-2, можуть розпочати навчальні курси для наших танкістів. Ми почнемо з цього і рухатимемося далі”, – сказав Резніков.

Він також зазначив, що загалом задоволений результатами зустрічі. “Вважаю, що ключовими моментами цієї зустрічі була єдність у термінах доставки допомоги та підвищення можливостей Збройних сил України продовжувати контрнаступальні операції з метою звільнення тимчасово окупованих територій. Усі раніше оголошені пакети військової допомоги було підтверджено. Крім того, деякі нові пакети обговорювалися за зачиненими дверима, але я поки що не маю права оголошувати про них. Це надихає. Я дуже задоволений”, – сказав він.

Найближчим часом військові ЗСУ розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії. Вже тривають тренування екіпажів важких артилерійських систем, які передає Великобританія.

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