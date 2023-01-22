Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР, обговорять cкандал з ціною харчів для військових
Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР, обговорять cкандал з ціною харчів для військових
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
У Броварах попрощалися з 5-річною дівчинкою та її мамою, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня
У Броварах попрощалися з 5-річною дівчинкою та її мамою, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня
НАБУ затримало заступника міністра Лозинського через підозру в хабарництві, його буде звільнено (оновлено)
НАБУ затримало заступника міністра Лозинського через підозру в хабарництві, його буде звільнено (оновлено)
Росіяни відновлюють свої позиції у Соледарі, - британська розвідка
Росіяни відновлюють свої позиції у Соледарі, - британська розвідка
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони відбили атаки росіян у районах 10 населених пунктів, зокрема Бахмута, – Генштаб

Росіяни невдало намагалися наступати на Авдіївському та Лиманському напрямках. 

Сили оборони відбили атаки росіян у районах 10 населених пунктів, зокрема Бахмута, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Розпочалася 333 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав ракетного та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски  Чернігівської області, Сопич – Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон. 

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та трьох по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження загарбників.

Нагадаємо, за словами речника Обʼєднаного пресцентру Сил оборони Півдня, окупанти справді активізувалися на Запорізькому напрямку, однак інформація про глобальний наступ є перебільшеною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також