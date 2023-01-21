Білорусь продовжила термін перевірки бойової готовності своїх збройних сил до 30 січня.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
“До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що нагнітання теми нападу на Україну з боку Білорусі є психологічним тиском Росії. Якщо ситуація зміниться - розвідка про це повідомить.