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Білорусь продовжила термін перевірки бойової готовності своїх збройних сил

Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Білорусь продовжила термін перевірки бойової готовності своїх збройних сил
Фото: тг-канал Міноборони Білорусі

Білорусь продовжила термін перевірки бойової готовності своїх збройних сил до 30 січня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що нагнітання теми нападу на Україну з боку Білорусі є психологічним тиском Росії. Якщо ситуація зміниться - розвідка про це повідомить.

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