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НАБУ затримало заступника міністра Лозинського через підозру в хабарництві, його буде звільнено (оновлено)

Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.

НАБУ затримало заступника міністра Лозинського через підозру в хабарництві, його буде звільнено (оновлено)
Василь Лозинський
Фото: “УП”

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела серед правоохоронців та у Кабміні.

Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.

Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

У Міністерстві підтвердили затримання Лозинського.

“Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського - в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів. За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Василя Лозинского буде звільнено із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

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