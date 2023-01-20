​Конкурсна комісія зможе обрати директора НАБУ за два-три месяці

Член Конкурсної комісії Драго Кос заявив про те, що директора Національного антикорупційного бюро Комісія обере за два-три місяці.

Про це Драго Кос заявив в коментарі Укрінформу.

“Зараз ми працюємо майже цілодобово, усі учасники Конкурсної комісії дуже добре співпрацюють один з одним, і я маю оптимістичний прогноз. Думаю, що директора НАБУ ми зможемо мати за два, можливо, за три місяці”, – сказав Кос.

За його словами, директора можна було б обрати швидше, але члени Комісії вирішили, що мають бути особисто присутніми під час проведення співбесід із претендентами на посаду. Для цього всім членам Комісії треба приїхати в Київ, або інше українське місто, що вимагає певних підготовчих заходів.

Коментуючи побажання уряду України стосовно завершення конкурсного відбору на посаду директора НАБУ уже до 3 лютого поточного року, до проведення саміту Україна-ЄС, Драго Кос сказав: “Я радий, що уряд цікавиться обранням голови НАБУ і хоче, щоб це сталося якомога швидше. На мій погляд, це дуже добра ознака їхнього бажання мати повноцінно функціонуюче НАБУ, яке буде боротися з корупцією. Проте технічно навіть неможливо для нас завершити конкурсний відбір до кінця цього місяця”.

Драго Кос додав, що для обрання директора НАБУ потрібно провести іще три-чотири раунди оцінювання кандидатів. І потрібно буде надати час для підготовки претендентів на посаду і для розгляду можливих скарг на результати оцінювання.

“Звичайно, ми не будемо гаяти ані дня, проте ми маємо просту процедуру, яку ми встановили. Я розумію бажання уряду представити уже кінцеве рішення на Саміті Україна-ЄС, але запевняю, що ЄС і уся міжнародна спільнота дуже уважно стежать за роботою Конкурсної комісії. А, враховуючи той жах, який відбувався з Конкурсною комісією під час відбору голови САП, я думаю, що на сьогодні міжнародна спільнота може лише похвалити роботу як уряду, так і нашої Конкурсної комісії з відбору голови НАБУ”, – сказав Драго Кос.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловлював сподівання, що до 31 січня комісія відбере трьох кандидатів на посаду глави Національного антикорупційного бюро.