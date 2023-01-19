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Проєкт 5655 вбиває децентралізацію, яку посли G7 визначили пріоритетом для відбудови України, - Продан

Єдиним шляхом до майбутньої співпраці з міжнародними партнерами є вето на законопроєкт 5655, вважає Продан.

Проєкт 5655 вбиває децентралізацію, яку посли G7 визначили пріоритетом для відбудови України, - Продан
Фото: promin.cv.ua

Законопроєкт №5655 про «містобудівну реформу» перешкодить майбутній відбудові України. Про це заявила радниця голови Асоціації міст України, народний депутат VII та VIII скликань, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан.

«Законопроєкт 5655 перешкодить майбутній відбудові України, яку підтримують країни G7. Група послів G7 з підтримки реформ в Україні одним із своїх пріоритетів на 2023 рік визначила «подальшу відданість незворотній децентралізації і сильному місцевому самоврядуванню, включаючи всеохопне залучення муніципалітетів і регіонів під час відновлення та відбудови». Група послів G7 однозначно поєднує майбутнє відновлення України з сильними муніципалітетами, з повноважними громадами, проти чого законопроєкт 5655, який вбиває децентралізацію та контроль за забудовниками», - зазначила Оксана Продан.

Єдиним шляхом до майбутньої співпраці з міжнародними партнерами є вето на законопроєкт 5655, відзначила Продан.

«Асоціація міст України дякує G7 за підтримку децентралізації та важливості місцевого самоврядування та готова продуктивно працювати над Містобудівним кодексом», - наголосила радниця голови АМУ.

Як повідомлялося, законопроєкт №5655 «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», який Верховна Рада ухвалила в цілому 13 грудня, досі знаходиться на підписі у Президента.

Водночас понад 42 000 українців підписали петицію про застосування права вето до законопроєкту №5655. Крім того, звернення до Президента щодо застосування права вето до цього законопроєкту підписали понад 1000 депутатів місцевих рад, десятки громадських організацій та представників провідних ЗМІ. НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України, Асоціація міст України наполягали на доопрацюванні цього законопроєкту.

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