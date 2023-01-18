Зустріч в "Рамштайні" має змінити хід війни, - Порошенко

Коли Україні передадуть системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, броньовані машини, включно з Bastion і AMХ – росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію нашої країни. Про це в інтерв’ю французькому телеканалу LCI заявив лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко.

«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет – це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни – це не повною мірою навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ. Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», – наголосив Порошенко.

Він подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion, а також зазначив, що в Україні знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання 200 броньованих автомобілів.

«Росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», – нагадав експрезидент.