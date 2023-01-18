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Тимчасового в.о. міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду

Ним стане один із заступників трагічно загиблого Дениса Монастирського. 

Тимчасового в.о. міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду
Фото: Урядовий портал

Тимчасово виконувача обовʼязків міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомила Суспільному прессекретарка премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Ним стане один із заступників міністра. 

За призначення міністра, а не його т.в.о. має голосувати Верховна Рада. 

Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович загинули сьогодні внаслідок катастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах. Він зачепив дитсадок і впав неподалік його будівлі. На борту були девʼятеро людей, загинули всі. Також є загиблі серед дітей і дорослих, які були поруч із місцям аварії.

Станом на 13:00 було відомо про 16 жертв, 30 поранених. 

Вертоліт із керівництвом МВС направлявся в зону бойових дій, до однієї з гарячих точок. Причини катастрофи встановлюються. 

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