Тимчасового в.о. міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду

Тимчасово виконувача обовʼязків міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомила Суспільному прессекретарка премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Ним стане один із заступників міністра.

За призначення міністра, а не його т.в.о. має голосувати Верховна Рада.

Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович загинули сьогодні внаслідок катастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах. Він зачепив дитсадок і впав неподалік його будівлі. На борту були девʼятеро людей, загинули всі. Також є загиблі серед дітей і дорослих, які були поруч із місцям аварії.

Станом на 13:00 було відомо про 16 жертв, 30 поранених.

Вертоліт із керівництвом МВС направлявся в зону бойових дій, до однієї з гарячих точок. Причини катастрофи встановлюються.