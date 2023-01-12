Українці назвали Зеленського "Політиком року-2022", на другому місці - Залужний, - опитування

По 2% опитаних назвали також Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу.

Більше половини (59%) українців назвали політиком 2022 року президента Володимира Зеленського, на другому місці — головнокомандувач Збройних сил україни Валерій Залужний.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що "Політиком року" Зеленського обирала більшість опитаних у всіх регіонах України: 66,5% на півдні, 61% у центральному регіоні, 57% на заході та 55% на сході країни.

Після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги в номінації "Політик року": у 2019 році його назвали у такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020 році – 15%, у 2021 році – 17%.

На другому місці - головнокомандувач ЗСУ Залужний (10%). По 2% опитаних назвали радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, п'ятого президента Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, по 1% – радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та волонтера Сергія Притулу.

Нагадаємо, в жовтні в межах проєкту "Народний ТОП" українцям запропонували назвати імена найвидатніших постатей нашої країни усіх часів. Беззаперечним лідером дослідження став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).