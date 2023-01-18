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140 млн євро на тепло і світло для Києва, - Кличко обговорив з керівництвом ЄБРР допомогу столиці

Мер Києва зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР.

140 млн євро на тепло і світло для Києва, - Кличко обговорив з керівництвом ЄБРР допомогу столиці
Фото: телеграм/Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку і обговорив подальшу допомогу Україні. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом  Юргеном Рігтерінком. Обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом. Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проєктів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР. Зокрема:

- фінансування закупівлі Києвом  вагонів метро - на 50 млн євро;

- допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу - загальні сума проекту 140 млн євро;

- закупівлю трамваїв на 60 млн євро;

- ремонт мосту метро через Дніпро - 60 мільйонів євро.

«Усі проекти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну!» - наголосив Кличко.

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