Президент підкреслив, що світова спільнота не повинна нині вагатися, як це було в 2014 році під час окупації Криму і в 2022-му, коли відбулося повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що надання Україні систем протиповітряної оборони має випередити нові ракетні атаки Росії.

Про це йдеться у зверненні глави держави до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Щоб почати війну, Росії знадобилось менше однієї секунди. Щоб увести за це перші санкції – світу знадобились дні. Час, що вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства", - зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що світова спільнота не повинна нині вагатися, як це було в 2014 році під час окупації Криму і в 2022-му, коли відбулося повномасштабне вторгнення в Україну.

"Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки і миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку і мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії", - сказав Зеленський.

Він додав, що українці щодня захищають цінності, які "деякі союзники сприймають як даність". "Даністю ж для нас є те, що світ потребує рішучих та швидких кроків", - підкреслив Президент.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання сучасного озброєння в Україні, а також систем протиповітряної оборони нового покоління.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив - якщо світова спільнота хоче завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, то потрібно надати більше зброї Україні сьогодні.