Європарламентарі виступили за ППО нового покоління для України і закликали Шольца не тягнути з танками Leopard

Депутати зазначили, що за реакцією ЄС на війну Росії проти України уважно стежать автократії всього світу.

Депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання сучасного озброєння в Україні, а також систем протиповітряної оборони нового покоління.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Також депутати звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца із закликом не тягнути з постачання танків Leopard.

Європарламентарі наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів та гостро потребує військової допомоги і важкого озброєння, щоб виграти війну з Росією.

За звіт про реалізацію Загальної політики безпеки та оборони, в якому містяться ці заклики, проголосували 459 депутатів. 93 виступили проти, а 85 - утрималися.

Також європарламентарі підтримали ініціативи ЄС про зміцнення європейської безпеки та оборони, а також стимулювання спільних закупівель і партнерських відносин у цих сферах.

Депутати Європарламенту попередили, що за реакцією ЄС на агресивну війну Росії проти України уважно стежать автократії всього світу, і ця реакція сильно вплине на поведінку агресорів на міжнародній арені.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер заявив у Давосі, що Україна потребує значного збільшення допомоги зброєю у ключовий момент російського вторгнення.

Президент Польщі Анджей Дуда побоюється, що Росія готує новий наступ в Україні протягом декількох місяців, закликав надати Києву додаткову підтримку сучасними танками і ракетами.