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Голова Євроради Шарль Мішель відвідав реабілітаційний центр для військових у Києві

Це другий візит президента Європейської Ради в Україну з початку широкомасштабного вторгнення РФ. 

Голова Євроради Шарль Мішель відвідав реабілітаційний центр для військових у Києві
Фото: EU Council у Twitter

Сьогодні голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", – написав Мішель у Twitter.

 

Зазначається, що Шарль Мішель уже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна", – зазначив він.

 

Нагадаємо, у квітні 2022 року голова Європейської Ради приїжджав до Києва. 

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