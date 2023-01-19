Голова Євроради Шарль Мішель відвідав реабілітаційний центр для військових у Києві

Це другий візит президента Європейської Ради в Україну з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Сьогодні голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", – написав Мішель у Twitter.

🇪🇺🇺🇦 Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation.



May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Зазначається, що Шарль Мішель уже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна", – зазначив він.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Нагадаємо, у квітні 2022 року голова Європейської Ради приїжджав до Києва.