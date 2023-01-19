Голова Євроради Шарль Мішель відвідав реабілітаційний центр для військових у Києві

Сьогодні голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва.
Про це йдеться на сайті Європейської Ради.
"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", – написав Мішель у Twitter.
🇪🇺🇺🇦 Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation.— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023
May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid
Зазначається, що Шарль Мішель уже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.
"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна", – зазначив він.
Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023
Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c
Нагадаємо, у квітні 2022 року голова Європейської Ради приїжджав до Києва.