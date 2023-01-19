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НАБУ відкрило провадження проти судді Василенка, який 25 разів їздив у окупований Крим і не декларував квартиру в Москві

НАБУ відкрило провадження проти судді Василенка, який 25 разів їздив у окупований Крим і не декларував квартиру в Москві
Суддя Василенко
Фото: Схеми

Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо судді Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка, який за час окупації Криму відпочивав там 25 разів, а його родина має в Севастополі і Москві незадекларовану нерухомість. Відкриття провадження в НАБУ підтвердили журналістам "Схем".

"За результатами вивчення матеріалів згаданого у запиті журналістського розслідування Національне бюро зареєструвало кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – зазначили в Бюро. 

Максимальна санкція за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Журналісти зʼясували, що дружина й донька українського судді мають російські паспорти. Василенко це не вказував, як і те, що його родина володіє нерухомістю в окупованому Криму і Москві. 

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