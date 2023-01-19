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​Росіяни влучили в амбулаторію, геріатричний пансіонат та будівлю дитсадка на Харківщині

Також в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки.

​Росіяни влучили в амбулаторію, геріатричний пансіонат та будівлю дитсадка на Харківщині
Харківщина, обстріл
Фото: Харківська ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області.

У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна  пошкоджено приватний будинок, також там горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків. Був "приліт" у Вовчанський геріатричний пансіонат, -  пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли лікарню і коледж у Харківській області.

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