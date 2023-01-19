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ПЦУ проводить богослужіння в Києво-Печерській Лаврі з нагоди Хрещення

"Рідною мовою прославляємо велику подію Богоявлення, Хрещення Господнього".

ПЦУ проводить богослужіння в Києво-Печерській Лаврі з нагоди Хрещення
Фото: скріншот відео

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври Митрополит Епіфаній проводить богослужіння з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"У святині українського народу, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, рідною мовою прославляємо велику подію Богоявлення, Хрещення Господнього: «В Йордані хрестився Ти, Господи, і Троїчне явилося поклоніння, Отцівський бо голос засвідчив про Тебе, улюбленим Тебе Сином іменуючи; і Дух у вигляді голубинім сповістив слова ствердження. Явився Ти, Христе Божий і світ просвітив, слава Тобі». Долучайтеся до всеукраїнської молитви!", - йдеться в описі до прямої трансляції.

Нагадаємо, перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній звершив на свято Різдва Христового. Вперше за понад 300 років у Лаврі лунала українська молитва. 

14 січня в Мінкультури повідомили, що є домовленість про богослужіння і на свято Хрещення Господнього. 

Києво-Печерська Лавра використовувалася УПЦ (МП). У грудні намісник лаври Павло (Лебідь) сказав своїм вірянам, що в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору. Згодом він сказав, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). Вже 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

5 січня до держави з користування УПЦ (МП) повернулися Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври. 

Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).

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