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У Білому домі прокоментували позицію Німеччини щодо надання танків Україні

"Кожна країна має приймати власні суверенні рішення щодо допомоги".

У Білому домі прокоментували позицію Німеччини щодо надання танків Україні
Карін Жан-П'єр
Фото: EPA/UPG

США наголосили, що кожна країна має право приймати власні суверенні рішення щодо того, яку допомогу надавати Україні для захисту від агресії Російської Федерації.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила під час брифінгу у Вашингтоні, коментуючи прохання прокоментувати позицію німців щодо передачі Україні танків Leopard.

“Президент вважає, що кожна країна може – має приймати власні суверенні рішення щодо того, які кроки допомоги у сфері безпеки та яке обладнання вона можуе надати Україні”, – зазначила вона.

Жан-П’єр зазначила, що Сполучені Штати вітають нещодавню заяву Німеччини про те, що вона направить в Україну бойові машини піхоти та батарею ППО Patriot. Також американці схвалюють рішення Великобританії надіслати в Україну танки Challenger.

“І ми побачили неймовірну солідарність націй у всьому світі у підтримці України”, – додала Жан-П’єр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за умови, що США дадуть Abrams.

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