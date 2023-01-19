У лікарнях Дніпопетровщини залишається 24 постраждалих унаслідок обстрілу РФ багатоповерхівки, – ОДА

Одну 19-річну дівчину направили до Львова, а потім – за кордон.

У лікарнях Дніпопетровської області залишається 24 постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомили в обласній державній адміністрації.

Після ракетного удару люди продовжують звертатися по допомогу до медиків.

“На сьогодні постраждалих вже 80. На стаціонарному лікуванні залишається 21 дорослий та троє дітей”, – йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що одну 19-річну дівчину направили до Львова.

“Міністерством охорони здоров’я спільно з профільним обласним департаментом погодили її лікування за кордоном”, – зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, о 13:00 17 січня завершено пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 45 людей, зокрема шести дітей.

Генпрокурор Андрій Костін розповів, що наразі готується підозра керівнику підрозділу 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ, котрий випустив ракету по житловому будинку у Дніпрі.