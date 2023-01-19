На півдні Україні температура у четвер підніметься до +17

У західних та Житомирській областях помірний дощ.

У четвер, 19 січня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та східних областях вдень 3-8° тепла; на решті території 6-11°, на півдні країни 12-17°.

У Київській області стовпчики термометрів вдень піднімуться до 6-11°; у Києві – до 8-10°.