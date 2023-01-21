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У більшості західних та південних областей України завтра 4-9° тепла

На Закарпатті, півдні Одещини і в Криму до 12°.

У більшості західних та південних областей України завтра 4-9° тепла
Фото: 24tv.ua

У неділю, 21 січня в Україні буде без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях і Карпатах 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості західних та південних областей 4-9° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини і в Криму до 12°.

У Київській області буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний , 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

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