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У Ніжині попрощалися із пілотами-рятувальниками, які загинули у Броварах

Церемонія відбулася у Спеціальному авіаційному загоні оперативно-рятувальній службі цивільного захисту України.

У Ніжині попрощалися із пілотами-рятувальниками, які загинули у Броварах
Фото: МВС

У Ніжині відбулася прощальна церемонія із пілотами-рятувальниками, які загинули в авіакатастрофі в Броварах, йдеться на сайті ДСНС.

“У Спеціальному авіаційному загоні ОРС ЦЗ ДСНС України відбулася прощальна церемонія зі службовцями, які загинули при виконанні службових обов'язків в авіакатастрофі в Броварах”, – йдеться у повідомленні.

Попрощалися з командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим.

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону. 

 

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, у Києві попрощалися із загиблими в авіакатастрофі в Броварах 18 січня керівниками та посадовцями Міністерства внутрішніх справ України.

18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС. На борту були, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

СБУ розглядає три основні версії причин катастрофи вертольота.

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