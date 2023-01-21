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У Броварах попрощалися з 5-річною дівчинкою та її мамою, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня

Попрощатись із загиблими прийшли сотні людей

У Броварах попрощалися з 5-річною дівчинкою та її мамою, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня

У Броварах 21 січня прощаються з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня.

Про це повідомляє "Трибуна – Бровари".

Попрощатись із загиблими прийшли сотні людей, а також мер Броварів Ігор Сапожко. 

Маму з донечкою поховають 22 січня в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

Загиблій дівчинці було всього 5 років. Мілана, як і її старша сестричка, 13-річна Єва, займалася гімнастикою. 35-річна Олена працювала в логістичній компанії заступницею головного бухгалтера. Люди плакали й несли до білих трун квіти та іграшки.

Вранці 18 січня Олександр привіз дружину з донечкою до садочка, а сам чекав у автомобілі. Олена та Мілана встигли лише зайти всередину, як на дах впав гвинтокрил.

Нагадаємо, що в Українському домі проходить церемонія прощання з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його заступником Євгенієм Єніним, державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем та іншими посадовцями, які загинули в авіакатастрофі у Броварах.

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