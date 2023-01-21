Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині

Російська диверсійно-розвідувальна група знову спробувала перетнути кордон на Сумщині.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, це трапилося 20 січня близько п'ятої години ранку.
"Група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", - розповів Живицький.
Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що фіксують активність російських ДРГ на Харківщині.
Також рашисти задіюють свої розвідгрупи на окремих ділянках Таврійського напрямку.