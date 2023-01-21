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Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині

Українські бійці відкрили по ворогах вогонь.

Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині
Фото ілюстративне
Фото: vesti-ua.net

Російська диверсійно-розвідувальна група знову спробувала перетнути кордон на Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, це трапилося 20 січня близько п'ятої години ранку.

"Група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", - розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що фіксують активність російських ДРГ на Харківщині.

Також рашисти задіюють свої розвідгрупи на окремих ділянках Таврійського напрямку.

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