Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині

Російська диверсійно-розвідувальна група знову спробувала перетнути кордон на Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, це трапилося 20 січня близько п'ятої години ранку.

"Група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", - розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що фіксують активність російських ДРГ на Харківщині.

Також рашисти задіюють свої розвідгрупи на окремих ділянках Таврійського напрямку.