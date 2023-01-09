Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти задіюють ДРГ на окремих ділянках Таврійського напрямку

Херсон зазнає обстрілів практично кожного дня. 

Окупанти задіюють ДРГ на окремих ділянках Таврійського напрямку
Фото: скріншот відео

Ситуація на Таврійському напрямку стабільно напружена. Росіяни продовжують обстріли і спроби передислокацій. У районі Мелітополя ворог готується до оборони. 

На окремих ділянках діють ДРГ – це спроби перевірити на міцність наші позиції. Про це керівник Обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

"У цілому активність ворога сказати, що саме завдяки морозу підвищилась, то ні, але імовірність того, що промерзла земля краще буде витримувати рух техінки – вона існує", – заявив він. 

Єрін додав, що Херсон для окупантів – "місце тяжіння" вогневного впливу. Решта населених пунктів зазнають обстрілів час від часу, а Херсон – практично щодня. 

"Завдяки цим обстрілам вони намагаються, що "«ми були – по вас не стріляли, а тепер отримуйте»", – заявив він.

Нагадаємо, що тільки за 6 січня російська армія 39 разів обстріляла звільнені населені пункти Херсонської області. Загинув рятувальник, ще сім людей були поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також