Окупанти задіюють ДРГ на окремих ділянках Таврійського напрямку

Ситуація на Таврійському напрямку стабільно напружена. Росіяни продовжують обстріли і спроби передислокацій. У районі Мелітополя ворог готується до оборони.

На окремих ділянках діють ДРГ – це спроби перевірити на міцність наші позиції. Про це керівник Обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

"У цілому активність ворога сказати, що саме завдяки морозу підвищилась, то ні, але імовірність того, що промерзла земля краще буде витримувати рух техінки – вона існує", – заявив він.

Єрін додав, що Херсон для окупантів – "місце тяжіння" вогневного впливу. Решта населених пунктів зазнають обстрілів час від часу, а Херсон – практично щодня.

"Завдяки цим обстрілам вони намагаються, що "«ми були – по вас не стріляли, а тепер отримуйте»", – заявив він.

Нагадаємо, що тільки за 6 січня російська армія 39 разів обстріляла звільнені населені пункти Херсонської області. Загинув рятувальник, ще сім людей були поранені.