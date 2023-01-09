ЗСУ ліквідували за добу 590 окупантів, 11 танків і три гелікоптери

Росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 111 760 осіб. За неділю, 8 січня, Збройні сили знищили близько 590 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 080 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 147 (+17) од,

артилерійських систем – 2 069 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+3) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 856 (+7),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 809 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.