ЗСУ ліквідували за добу 590 окупантів, 11 танків і три гелікоптери

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 111 760 осіб. За неділю, 8 січня, Збройні сили знищили близько 590 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 080 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 147 (+17) од,
- артилерійських систем – 2 069 (+4) од,
- РСЗВ – 434 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 275 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 856 (+7),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 809 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.