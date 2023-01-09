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ЗСУ ліквідували за добу 590 окупантів, 11 танків і три гелікоптери

Росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

ЗСУ ліквідували за добу 590 окупантів, 11 танків і три гелікоптери
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 111 760 осіб. За неділю, 8 січня, Збройні сили знищили близько 590 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 080 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 147 (+17) од,
  • артилерійських систем – 2 069 (+4) од,
  • РСЗВ – 434 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 275 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 856 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 809 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

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