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Окупанти знов обстріляли Нікополь

Також дісталось і Червоногригорівській громаді.

Окупанти знов обстріляли Нікополь
Ілюстративне фото
Фото: телеграм Валентина Резніченка

Російська армія в черговий раз обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“Надвечір окупанти здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської ТГ. Фахівці ДСНС обстежують місця вибухів. Люди не постраждали”, - написав Євтушенко.

Він також повідомив, що в Нікополі протягом дня було ліквідовано займання, не пов'язане з бойовими діями. Є загибла та двоє постраждалих у важкому стані.

В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій.

Очільник Нікопольської РВА закликав мешканців прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, найближчим часом на Бахмут і Соледар перекинуть додаткові війська. До українських захисників у цих містах приїхав генерал Олександр Сирський для вжиття заходів по зміцненню оборони.

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