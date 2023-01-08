Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
У Таврійському напрямку ворог вже не має “глибокого тилу”, – командувач угруповання
У Таврійському напрямку ворог вже не має “глибокого тилу”, – командувач угруповання
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ протягом дня завдала 144 удари по прикордонню Сумщини

Під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

Армія РФ протягом дня завдала 144 удари по прикордонню Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом сьогоднішнього дня, 8 січня, російська армія завдала 144 удари по прикордонних громадах Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сумщина. Ситуація на прикордонні станом на 21:30, 8 січня 2023 року. 144 (!) удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади”, - написав Живицький.

Він зазначив, що Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, «Граду» та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.

Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму. Новослобідську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було - це і врятувало їхні життя.

Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території.

У всіх випадках - без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, найближчим часом на Бахмут і Соледар перекинуть додаткові війська. До українських захисників у цих містах приїхав генерал Олександр Сирський для вжиття заходів по зміцненню оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також