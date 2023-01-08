Армія РФ протягом дня завдала 144 удари по прикордонню Сумщини

Під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

Протягом сьогоднішнього дня, 8 січня, російська армія завдала 144 удари по прикордонних громадах Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сумщина. Ситуація на прикордонні станом на 21:30, 8 січня 2023 року. 144 (!) удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади”, - написав Живицький.

Він зазначив, що Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, «Граду» та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.

Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму. Новослобідську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було - це і врятувало їхні життя.

Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території.

У всіх випадках - без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, найближчим часом на Бахмут і Соледар перекинуть додаткові війська. До українських захисників у цих містах приїхав генерал Олександр Сирський для вжиття заходів по зміцненню оборони.