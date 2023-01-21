Жителів Броварського району Київщини знову попередили про вибухи

У Київській ОВА попередили жителів Броварського району про вибухи - сапери продовжать підривати льодовий затор на Десні.

Як повідомили в пресслужбі адміністрації, 21 січня фахівці проводитимуть роботи з підриву льодового затору на річці Десна в районі сіл Погреби та Зазим‘я.

"Це робиться для зниження рівня води та запобіганню підтоплення в прибережних зонах. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, вчора КМДА повідомляла про підрив криги на Десні близько 23:00-01:00.