Головне за ніч. Субота, 21 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, збиті "Орлан" та "Мерлін", втрати окупантів, повернення життя в зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Дніпрі.

Ситуація на фронті в Україні загалом перебуває у стані глухого кута, однак існує можливість невеликого просування російських військ навколо Бахмута.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який цитує у Twitter Міністерство оборони країни.

"Останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах. На північному сході, поблизу Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російські сили, ймовірно, відновлюють свої позиції в Соледарі після його захоплення на початку тижня.

На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки, але уникали широкомасштабних наступальних дій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів. Серед них - Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також вдалося збити 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

Російські окупанти завдали 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники за минулу добу, 20 січня, ліквідували іще 860 російських окупантів. Від 24 лютого загарбники втратили орієнтовно вже 120160 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У Дніпрі в будинку, в який тиждень тому влучила російська ракета, комунальники продовжують відновлювальні роботи.

“Зараз з теплом і водою вже 16 під'їздів! У інших тривають роботи”, - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Електропостачання поновили у 15 під'їздах, на вихідних мають під’єднати ще один у п’ятому корпусі. Газ подається до 13 під'їздів. Також відновили роботу 14 ліфтів.

З часу трагедії замінили майже 100 вибитих вікон, а ті, що на черзі, стоять затягнуті плівкою - не лише в будинку, а й у розташованому поруч гуртожитку державної академії фізкультури та спорту.

“Все решта буде відновлено після закінчення інструментального обстеження. Але вже зараз люди потроху повертаються до власних осель”, - підсумував мер Дніпра.

США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що КНДР постачає зброю ПВК “Вагнер”. Потім ця зброя використовується у війні Росії проти України.

“Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК “Вагнер”, - сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він нагадав, що США мають докази таких фактів, і надав супутникові знімки, які про це свідчать.

На знімках зокрема видно, що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила в них контейнери, і потяг повернувся до Росії.

Кірбі наголосив, що постачання зброї з КНДР є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.

“Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно припинити ці поставки ПВК “Вагнер”, - підсумував він.

Як повідомлялося, міністерство фінансів США визнає російську приватну військову компанію "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією".

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